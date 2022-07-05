Mustafa Topaloğlu’nun eşinden kötü haber! Ölümden döndü
‘Uzaylı’ lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu’nun eşinden kötü haber geldi. Ünlü türkücünün 23 yıllık eşi Derya Topaloğlu ölümden döndü. Topaloğlu'nun hastanedeki görüntüsü ise sevenlerini üzdü. İşte detaylar...
'Uzaylı' lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu'nun 2 çocuğunun annesi Derya Topaloğlu'dan üzücü bir haber geldi.
Mustafa Topaloğlu'nun kendisinden 25 yaş küçük dini nikahlı eşi hastanelik oldu.
63 yaşındaki Mustafa Topaloğlu'nun eşi Derya Topaloğlu'nu karnından çıyan soktu.
Adeta ölümden dönen Derya Topaloğlu, hastanede tedavisi görüyor.
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