Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'den evlilik yolunda ilk adım
Aylardır aşklarını inkar eden Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen paylaştıkları fotoğrafla ilişkilerini ilan etmişti. Tatil için Yunanistan'dan sonra Marmaris'e giden çifte Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ın eşlik ettiği ortaya çıktı. Anne Seyhan, müstakbel damadıyla da sosyal medyadan takipleşmeye başladı.
Yaklaşık sekiz aydır süren aşklarını gözlerden uzak yaşayan Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, anlamsız kaçışa son vermişti.
Ünlü işletmeci ve yönetmen, geçtiğimiz gün 30 yaşına basan güzel oyuncuyla birlikte çekilmiş karesini Instagram'dan paylaşarak ilişkiyi ilan etti.
Çiftin aşkının son derece ciddi olduğu da ortaya çıktı.
Geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'ın gözde adası Mikanos'a giden Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, daha sonra Marmaris ile Göcek'e geçti.
EGE'DE KAYNAŞTILAR
İkiliye tatillerinde güzel oyuncunun annesi Ümran Seyhan'ın da eşlik etmesi, "Damat Umut" yorumları yaptırdı. Evirgen ile müstakbel kayınvalidesi, sosyal medyada da birbirlerini takip etmeye başladı.
Bu arada anne Ümran Seyhan, tıpkı Serenay Sarıkaya gibi kızının eski aşkı Kerem Bürsin'le de takipleşiyor. Ümran Hanım, Çağatay Ulusoy'u takip ederken; yakışıklı oyuncu Ümran Hanım'ı takip etmiyor.
Güzel oyuncu, eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'un bir zamanlar sıkı dostu olan Umut Evirgen'le ilişkisi için ilk başta "Arkadaşım" demişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Arefe Günü ne zaman, hangi gün?
- Haziran ayı enflasyon oranları saat kaçta açıklanacak? Haziran 2022 TÜİK TEFE-TÜFE rakamları açıklandı mı?
- Süper Lig fikstür çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Süper Lig fikstür çekimi hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
- Tokat deprem son dakika! Tokat'ta deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? 3 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler...
- AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF bütünleme telafi sınavı saat kaçta başlayacak?
- Emekliye ek gelir, yüzler gülecek! Bankalar art arda açıkladı, artış geldi! Garanti BBVA, İş Bankası, Ziraat Bankası promosyon...
- ÖSYM YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?
- İkramiyeler ne zaman yatıyor 2022? Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, saat kaçta yatacak?
- Emekli zammında %40.75 hesabı! En alt sınır 3.500 TL oldu! SSK, Bağ-Kur'lu 2.500, 3.500, 4.000 TL maaş alanlar ne kadar maaş alacak? Enflasyon farkı...
- İstanbul'da ormanlara giriş yasak mı? Giriş yasağı olan ormanlar hangileri? İşte mangal yasağı olan ilçeler...
- Açık lise 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 2022 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- LGS TERCİH ROBOTU 2022: LGS tercihleri başladı mı, ne zaman bitecek? LGS tercihleri nereden, nasıl yapılır?