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Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'den evlilik yolunda ilk adım

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.07.2022
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Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen’den evlilik yolunda ilk adım

Aylardır aşklarını inkar eden Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen paylaştıkları fotoğrafla ilişkilerini ilan etmişti. Tatil için Yunanistan'dan sonra Marmaris'e giden çifte Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ın eşlik ettiği ortaya çıktı. Anne Seyhan, müstakbel damadıyla da sosyal medyadan takipleşmeye başladı.

Yaklaşık sekiz aydır süren aşklarını gözlerden uzak yaşayan Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, anlamsız kaçışa son vermişti.

Ünlü işletmeci ve yönetmen, geçtiğimiz gün 30 yaşına basan güzel oyuncuyla birlikte çekilmiş karesini Instagram'dan paylaşarak ilişkiyi ilan etti.

Çiftin aşkının son derece ciddi olduğu da ortaya çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'ın gözde adası Mikanos'a giden Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, daha sonra Marmaris ile Göcek'e geçti.

EGE'DE KAYNAŞTILAR

İkiliye tatillerinde güzel oyuncunun annesi Ümran Seyhan'ın da eşlik etmesi, "Damat Umut" yorumları yaptırdı. Evirgen ile müstakbel kayınvalidesi, sosyal medyada da birbirlerini takip etmeye başladı.

Bu arada anne Ümran Seyhan, tıpkı Serenay Sarıkaya gibi kızının eski aşkı Kerem Bürsin'le de takipleşiyor. Ümran Hanım, Çağatay Ulusoy'u takip ederken; yakışıklı oyuncu Ümran Hanım'ı takip etmiyor.

Güzel oyuncu, eski sevgilisi Çağatay Ulusoy'un bir zamanlar sıkı dostu olan Umut Evirgen'le ilişkisi için ilk başta "Arkadaşım" demişti.

Ümran Hanım, müstakbel damadını Instagram'da takibe aldı.

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