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Survivor Batuhan mektup olayı ne? Acun Ilıcalı'nın Batuhan'a mektup yazdığı iddiası ortalığı karıştırdı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.07.2022
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Survivor Batuhan mektup olayı ne? Acun Ilıcalı’nın Batuhan’a mektup yazdığı iddiası ortalığı karıştırdı...

Survivor Batuhan mektup olayı ne? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022 All-Star'da, Batuhan Karacakaya'nın finale çıkamamasının yankıları hala sürüyor. Sosyal medyada gündem olan konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Survivor Batuhan mektup olayı ne? Acun Ilıcalı'nın Batuhan'a mektup yazdığı iddiası ortalığı karıştırdı...

Survivor Batuhan mektup olayı ne? Acun Ilıcalı'nın Batuhan'a mektup yazdı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Finale çıkması beklenen Batuhan Karacakaya'nın, yarışmaya 3.olarak veda etmesinin yankıları hala sürüyor. İddia edilen mektup hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Survivor Batuhan mektup olayı ne?

Batuhan'ın annesi 'Batuhan'ı 23 yaşında Survivor'a gönderdik 25 yaşında geri alıyoruz. Batuhan demek alın teri demek, Batuhan demek emek demek, Batuhan demek adalet demek. Sen hakkını yedirmeyen çok güzel bir evlatsın' diyerek herkesi duygulandırırken, Batuhan'ın sevenleri ateş püskürüyor.

Nedeni ise Acun Ilıcalı'nın, Batuhan Karacakaya'ya yazdığı ve Murat Ceylan tarafından okunan mektup.

Survivor yarışmasının son bölümünde Batuhan Karacakaya'nın oyun sonunu değiştirme isteğine Acun Ilıcalı bir mektup yazarak tepkide bulunmuştu. Murat Ceylan, yayın sırasında Acun Ilıcalı'dan gelen mektubu okurken; "Batuhan maalesef büyük bir çelişki içerisindedir. 3 kez bireysel dokunulmazlık alan Ayşe'den sayı alabiliyor olması ise bunun ispatıdır. Keşke Batuhan'ı tebrik edebilseydim" sözlerini dile getirmişti.

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