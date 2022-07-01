Survivor Batuhan mektup olayı ne? Acun Ilıcalı’nın Batuhan’a mektup yazdığı iddiası ortalığı karıştırdı...

Survivor yarışmasının son bölümünde Batuhan Karacakaya'nın oyun sonunu değiştirme isteğine Acun Ilıcalı bir mektup yazarak tepkide bulunmuştu. Murat Ceylan, yayın sırasında Acun Ilıcalı'dan gelen mektubu okurken; "Batuhan maalesef büyük bir çelişki içerisindedir. 3 kez bireysel dokunulmazlık alan Ayşe'den sayı alabiliyor olması ise bunun ispatıdır. Keşke Batuhan'ı tebrik edebilseydim" sözlerini dile getirmişti.