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Alessandra Ambrosio Marmaris'e hayran kaldı: Burası mutluluk dağıtıyor

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.07.2022
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Alessandra Ambrosio Marmaris’e hayran kaldı: Burası mutluluk dağıtıyor

Dünyanın en saygın moda ve dekorasyon dergilerinden Harper’s Bazaar’ın Türkiye ekibi, dünyaca ünlü top model Alessandra Ambrosio’yu Ege’nin incisi Marmaris’te ağırladı. Brezilyalı güzel, "Burası mutluluk dağıtıyor" dedi.

Harper's Bazaar Türkiye dergisinin özel daveti ile Marmaris'e gelen dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, derginin kapak çekimleri için objektif karşısına geçti. Marmaris'te lüks bir otelde kalan yıldız, boş zamanlarında tekne turu yaparak denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Marmaris'e hayran kaldığını belirten model, tekrar geleceğini söyledi.

Victoria's Secret tarihinin en iyi modellerinden biri olarak gösterilen 41 yaşındaki Brezilyalı güzel, "Türkiye eşsiz doğal güzelliklere sahip bir ülke. Daha önce de geldim. Kuşkusuz bu da sol gelişim olmayacak. Harika vakit geçirdim. Dostlarım da burada beni yalnız bırakmadı. Çocuklarımla bir tatil planlıyorum. Yaz sonuna doğru mu olur henüz net değil. Anja ve Noah da kesinlikle Ege sahillerine hayran kalır" dedi.

Ünlü model, Bennu Gerede'nin oğlu Miro Gerede Erkaya ile de objektiflere poz verdi. Ambrosia'nın Harper's Bazaar Türkiye'ye verdiği pozlar ise şimdiden merak konusu oldu.

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