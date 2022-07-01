Alessandra Ambrosio Marmaris’e hayran kaldı: Burası mutluluk dağıtıyor

Victoria's Secret tarihinin en iyi modellerinden biri olarak gösterilen 41 yaşındaki Brezilyalı güzel, "Türkiye eşsiz doğal güzelliklere sahip bir ülke. Daha önce de geldim. Kuşkusuz bu da sol gelişim olmayacak. Harika vakit geçirdim. Dostlarım da burada beni yalnız bırakmadı. Çocuklarımla bir tatil planlıyorum. Yaz sonuna doğru mu olur henüz net değil. Anja ve Noah da kesinlikle Ege sahillerine hayran kalır" dedi.