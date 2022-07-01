Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu kimdir? Zuhal Kalaycıoğlu geçen sene ne dedi? "Geçen sene baya..."
Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu kimdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de heyecanlı dakikalar yaşandı. Gelişmelerin ardından geçen sene diyalog yaşanan Zuhal Kalaycıoğlu akıllara geldi. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu kimdir? Zuhal Kalaycıoğlu geçen sene ne dedi? "Geçen sene baya..."
Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu kimdir? Zuhal Kalaycıoğlu geçen sene ne dedi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2021 yarışmasıyla tanınan ve adını tüm Türkiye'ye duyuran Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu geçtiğimiz sene gündem olmuştu. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu kimdir? Zuhal Kalaycıoğlu geçen sene ne dedi? "Geçen sene baya..."
ZUHAL KALAYCIOĞLU KİMDİR?
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'dur. Zuhal Kalaycıoğlu 1 Eylül 1977 yılında doğmuştur. Survivor Aleyna'nın annesi 44 yaşındadır. Yalova'lı olan Zuhal Kalaycıoğlu İstanbul'da yaşamaktadır. Zuhal Kalaycıoğlu'nun mesleği hakkında bilgi bulunmuyor.
GEÇEN SEZON NE OLMUŞTU?
Survivor'da yarışan Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in ailesi sosyal medyada birbirine girdi. Aile ödülünden sonra yarışmacılar Dominik'te yakınlarıyla bir ara gelmişti. İddia göre Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel'in ailesi arasında gerginlik yaşandı.
'KIZIM YARIŞMADAN ÇEKİLSİN'
Adada yaşanan gerginlik sosyal medyaya taşındı. İki aile arasında yaşananlar Acun Ilıcalı'nın araya girmesiyle gün yüzüne çıktı. Yarışmacılara ailelerinin karşılıklı olarak suçlamalarda bulunduğunu söyleyen Ilıcalı, Aleyna'ya da annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun 'kızım yarışmadan çekilsin' mesajını iletti. Yaşanan sorunu çözmek için Acun Ilıcalı, Ayşe ve Aleyna'ya aileleriyle görüşme hakkı tanıdı. Aleyna, annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile yaşananları konuştu. Zuhal Kalaycıoğlu iddialarına devam etti ve Yüksel'in ailesini suçladı. Kızına seslenen Zuhal Kalaycıoğlu, 'bütün ailen arkanda, yarışmayı bırak, Acun Ilıcalı söylediklerini toparlamazsa yarışmayı bırakıyorsun' dedi.
ZUHAL KALAYCIOĞLU NİSA'YA OY YAĞDIRDI
Zuhal Kalaycıoğlu, dün yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekti. Önce Ayşe Yüksel ile yarı finalde SMS oylamasına çıkan ve daha sonrasında aldığı oylarla Survivor finalisti olmaya hak kazanan Nisa Bölükbaşı için Zuhal Kalaycıoğlu adeta oy yağdırdı. Annesini çeken telefonuyla çeken Aleyna Kalaycıoğlu, "Ne yapıyorsun anne?" diyerek annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun kime SMS attığını sordu. Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu ise bu soruya, "Nisa'ya oy atıyorum annecim 500 tane" diyerek dikkat çekti.
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