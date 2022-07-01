Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu kimdir? Zuhal Kalaycıoğlu geçen sene ne dedi? "Geçen sene baya..."

ZUHAL KALAYCIOĞLU NİSA'YA OY YAĞDIRDI

Zuhal Kalaycıoğlu, dün yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekti. Önce Ayşe Yüksel ile yarı finalde SMS oylamasına çıkan ve daha sonrasında aldığı oylarla Survivor finalisti olmaya hak kazanan Nisa Bölükbaşı için Zuhal Kalaycıoğlu adeta oy yağdırdı. Annesini çeken telefonuyla çeken Aleyna Kalaycıoğlu, "Ne yapıyorsun anne?" diyerek annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun kime SMS attığını sordu. Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu ise bu soruya, "Nisa'ya oy atıyorum annecim 500 tane" diyerek dikkat çekti.