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Arda Turan'ın yeniden yargılandığı davada karar!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 29.06.2022
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Arda Turan’ın yeniden yargılandığı davada karar!

Son dakika haberine göre: Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraatine yönelik hükmün istinaf mahkemesince bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada ikinci kez beraat kararı verildi.

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