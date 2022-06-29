Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Üç senedir aşk yaşayan sosyetik isim Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer kısa süre önce nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde 5 aylık hamile olan Tarkan’ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu.
İlk kez Eser Yenenler'in sevgilisi olarak adını duyurmuş olan Dila Tarkan, Şeyma Subaşı ve Burcu Esmersoy gibi modanın önde gelen isimleriyle arkadaş olduğu biliniyor.
Ünlü markalara stil danışmanlığı da yapan Dila Tarkan paylaşımlarıyla oldukça ses getiriyor.
Dila Tarkan uzun zamandır aşk yaşadığı Dağhan Doğruer'le geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturmuştu.
Hamile olduğunu açıklayan Dila Tarkan Karnı burnunda pozlarını takipçileriyle yayınlıyor.
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