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Şevval Şahin ve Burak Ateş aşklarını inkar etmişti! İlk görüntü geldi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 27.06.2022 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022
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Şevval Şahin ve Burak Ateş aşklarını inkar etmişti! İlk görüntü geldi

Şevval Şahin, daha önce birlikte olduğunu yazdığım Burak Ateş'le aşkını yalanlamıştı. Daha sonra da birkaç sefer beraber gördüğüm ikilinin yan yana ilk aşk kareleri ise Bodrum'da yaptıkları tatillerinde ortaya çıktı.

Birliktelik yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelen Şevval Şahin ile iş insanı Burak Ateş, aşklarını kabul etmeyerek inkar yolunu seçmişlerdi.

Daha sonra birkaç kere birlikte görülen ikili Bodrum'da baş başa tatile çıktı.

BODRUM'DA TATİL YAPIYORLAR

Takvim'in haberine göre, ikiliden ilk fotoğraflar da geldi.

Her anını Instagram'dan paylaşan Şahin, sevgilisini sosyal medyadan ifşa etmese de yine aynı kareye girmekten kurtulamadı.

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