Kırım Savaşı sırasında İstanbul’daki çalışmalarıyla bilinen ve modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen Florence Nightingale’in İngilizcedeki anlamı nedir?

Giriş Tarihi:
24.06.2022
Güncelleme Tarihi: 24.06.2022
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Kırım Savaşı sırasında İstanbul'daki çalışmalarıyla bilinen ve modern hemşireliğin kurucu kabul edilen Florence Nightingale'in İngilizcedeki anlamı nedir? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde sorulan sorunun cevabı sorgulanıyor. Peki, Kırım Savaşı sırasında İstanbul'daki çalışmalarıyla bilinen ve modern hemşireliğin kurucu kabul edilen Florence Nightingale'in İngilizcedeki anlamı nedir?