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Malı güzel olan kimse için müşteri kaygısı olmayacağını anlatan atasözüne göre "Pekmez gibi malın olsun" dedikten sonra sineğin nereden geldiği söylenir?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.06.2022 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022
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Malı güzel olan kimse için müşteri kaygısı olmayacağını anlatan atasözüne göre Pekmez gibi malın olsun dedikten sonra sineğin nereden geldiği söylenir?

Malı güzel olan kimse için müşteri kaygısı olmayacağını anlatan atasözüne göre "Pekmez gibi malın olsun" dedikten sonra sineğin nereden geldiği söylenir? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde sorulan sorunun cevabı sorgulanıyor. Peki, Malı güzel olan kimse için müşteri kaygısı olmayacağını anlatan atasözüne göre "Pekmez gibi malın olsun" dedikten sonra sineğin nereden geldiği söylenir?

Malı güzel olan kimse için müşteri kaygısı olmayacağını anlatan atasözüne göre "Pekmez gibi malın olsun" dedikten sonra sineğin nereden geldiği söylenir? ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster hasreti sona erdi. İzleyicilerin uzun bir aradan sonra heyecanla beklediği yeni bölüm 29 Mayıs 2022 akşamı ekranlardaydı. Peki, Malı güzel olan kimse için müşteri kaygısı olmayacağını anlatan atasözüne göre "Pekmez gibi malın olsun" dedikten sonra sineğin nereden geldiği söylenir?

SORU: Malı güzel olan kimse için müşteri kaygısı olmayacağını anlatan atasözüne göre "Pekmez gibi malın olsun" dedikten sonra sineğin nereden geldiği söylenir?

A: Antakya

B: İzmit

C: Adapazarı

D: Mersin

CEVAP: A

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