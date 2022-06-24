Malı güzel olan kimse için müşteri kaygısı olmayacağını anlatan atasözüne göre "Pekmez gibi malın olsun" dedikten sonra sineğin nereden geldiği söylenir? ATV'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster hasreti sona erdi. İzleyicilerin uzun bir aradan sonra heyecanla beklediği yeni bölüm 29 Mayıs 2022 akşamı ekranlardaydı. Peki, Malı güzel olan kimse için müşteri kaygısı olmayacağını anlatan atasözüne göre "Pekmez gibi malın olsun" dedikten sonra sineğin nereden geldiği söylenir?