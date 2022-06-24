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Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? Survivor 3. dokunulmazlık adayı kim, hangi yarışmacı oldu? SMS sıralaması...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.06.2022
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Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? Survivor 3. dokunulmazlık adayı kim, hangi yarışmacı oldu? SMS sıralaması...

Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de eleme adayları merak ediliyor. Finale sayılı günler kala yarışmadan elenen isimler yakından takip ediliyor. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? Survivor 3. dokunulmazlık adayı kim, hangi yarışmacı oldu? SMS sıralaması...

Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? Survivor 3. dokunulmazlık adayı kim, hangi yarışmacı oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor'da bitime sayılı günler kalırken dokunulmazlık oyunları kıyasıya mücadelelere sahne oluyor. Acun Ilıcalı, elenen isimi son dakika olarak duyuracak. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? Survivor 3. dokunulmazlık adayı kim, hangi yarışmacı oldu? SMS sıralaması...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan kişi henüz belli olmadı. Kazanan kişi açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyununu kazanan kişi henüz belli olmadı. Kazanan kişi açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

SMS oylaması sonucunda Survivor'a veda eden isim son isim Berkan Karabulut olmuştu.

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