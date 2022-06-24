Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? Survivor 3. dokunulmazlık adayı kim, hangi yarışmacı oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor'da bitime sayılı günler kalırken dokunulmazlık oyunları kıyasıya mücadelelere sahne oluyor. Acun Ilıcalı, elenen isimi son dakika olarak duyuracak. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti son dakika? Survivor 3. dokunulmazlık adayı kim, hangi yarışmacı oldu? SMS sıralaması...