İlkay Gündoğan Faslı eşi Sara Arfaoui’ye Türkiye tutkusu aşıladı

Birçok farklı yerde balayı yapma imkanı olmasına rağmen Türkiye'yi tercih eden İlkay Gündoğan ise bu tavrıyla her fırsatta yabancı ülkeleri öven birçok ünlüye ders verdi.

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