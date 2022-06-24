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İlkay Gündoğan Faslı eşi Sara Arfaoui'ye Türkiye tutkusu aşıladı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.06.2022
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İlkay Gündoğan Faslı eşi Sara Arfaoui’ye Türkiye tutkusu aşıladı

İngiltere’de top koşturan yıldız futbolcu İlkay Gündoğan, Fas asıllı İtalyan Sara Arfaoui ile İtalya'daki düğünün ardından balayı için Türkiye'ye geldi. Önce Kapadokya'da tatil yapan ikili şimdi de Bodrum’u tercih etti.

İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, memleket aşkını eşine de aşıladı.

Takvim'in haberine göre, yıldız futbolcu Danimarka'da evlenip İtalya'da düğün yaptığı Sara Arfaoui ile balayı için Türkiye'ye geldi.

Geçtiğimiz günlerde Kapadokya'ya giden çiçeği burnunda evliler, rotalarını Bodrum'a çevirdi.

Cennet Koyu'daki çok ünlü bir otelin geceliği 15 bin euro'luk villasında kalan Fas asıllı İtalyan yenge, bir kez daha Türkiye'ye hayran kaldı.

Birçok farklı yerde balayı yapma imkanı olmasına rağmen Türkiye'yi tercih eden İlkay Gündoğan ise bu tavrıyla her fırsatta yabancı ülkeleri öven birçok ünlüye ders verdi.

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