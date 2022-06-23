Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Haziran Survivor eleme adayı hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu?

Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Haziran Survivor eleme adayı hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2022'de yarışmaya veda edecek isimler merak ediliyor. 2. dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayı belirlenecek. Peki, Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Haziran Survivor eleme adayı hangi takım kazandı?