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Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Haziran Survivor eleme adayı hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.06.2022
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Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Haziran Survivor eleme adayı hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu?

Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de eleme oyunları yakından takip ediliyor. Son bölümde yarışmanın favori isimlerinden Berkan Karabulut adaya veda eden isim olmuştu. Peki, Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Haziran Survivor eleme adayı hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu?

Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Haziran Survivor eleme adayı hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2022'de yarışmaya veda edecek isimler merak ediliyor. 2. dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayı belirlenecek. Peki, Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Haziran Survivor eleme adayı hangi takım kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan kişi henüz belli olmadı. Kazanan kişi açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyununu kazanan kişi henüz belli olmadı. Kazanan kişi açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

SMS oylaması sonucunda Survivor'a veda eden isim son isim Berkan Karabulut olmuştu.

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