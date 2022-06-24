Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 24 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim belli olacak. Yarışmanın kazanan isimi Zuhal Topal tarafından duyurulacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 24 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Kazanan isim...