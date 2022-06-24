Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 24 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Kazanan isim...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim belli olacak. En yüksek puanı alan isim 15 bin TL olan büyük ödülü kazanacak. İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 24 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Kazanan isim...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 24 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim belli olacak. Yarışmanın kazanan isimi Zuhal Topal tarafından duyurulacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 24 Haziran Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? Kazanan isim...
Bu haftanın yarışmacıları:
1. gün yarışmacısı : Emine Hanım
2. gün yarışmacısı : Duygu Hanım
3. gün yarışmacısı : Halil İbrahim Bey
4. gün yarışmacısı : Baran Bey
5. gün yarışmacısı : Gülçin Hanım
24 HAZİRAN ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BU HAFTA KİM KAZANDI? KAZANAN İSİM...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan isim belli olmadı. Açıklama geldiğinde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
ZUHAL TOPAL KİMDİR?
Zuhal Topal (d. 23 Eylül 1976, İstanbul), Türk program sunucusu ve dizi oyuncusudur. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 12 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır. Aslen İstanbulludur.
ZUHAL TOPAL KARİYERİ
2003-2006 yılları arasında yayımlanan Sihirli Annem dizisindeki "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. Atv'de yayımlanan Selena adlı dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir.
Kanal D'de yayımlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT 1 kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya TV Ödülleri'nde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu Ödülü"nün sahibi olmuştur.
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