Bodrum'da korku dolu anlar! Yat sefası kazayla bitti
Bodrum sahillerinde önceki gün akıl almaz iki kaza meydana geldi. Eğlencenin dozunu aşan 18 yaş altı gençler, Türkbükü’nde teknelerin başına geçti ve kayalıklara çarptı.
KULLANILMAZ HALE GELDİ
Tatilciler, okulların kapanmasıyla birlikte gözde tatil beldesi Bodrum'a akın etti. Her zaman renkli görüntülere sahne olan sahillerde bu kez korku dolu anlar yaşandı.
Olay, önceki gün Türkbükü'nde meydana geldi. 18 yaşından küçük olan alkollü gençler, eğlencenin dozunu kaçırıp, iki farklı teknenin dümenine geçti.
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