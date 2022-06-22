Acun Ilıcalı eski eşi Zeynep Yılmaz’la bir araya geldi! O kareleri paylaştı

Acun Ilıcalı paylaşımına şu notu düştü: ''Canım kızım ne çabuk büyüdün de mezuniyetini kutladık…Öğretim hayatının babanın başaramadığı başarılarla dolu olacağından şüphem yok :) Seni çok seviyorum.''

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