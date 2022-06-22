Acun Ilıcalı eski eşi Zeynep Yılmaz’la bir araya geldi! O kareleri paylaştı
Uzun süredir Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı eski eşiyle bir araya geldi. Ünlü televizyoncunun 18 yaşındaki kızı Leyla Ilıcalı liseden mezun oldu. Törende kızının yanında bulunan ve çekilen kareleri Instagram hesabından yayınlayan usta televizyoncu, paylaşımlarında eski eşi Zeynep Yılmaz’a da yer verdi.
2003–2016 yılları arasında evli olan Acun Ilıcalı & Zeynep Yılmaz çiftinin 18 yaşındaki ortanca kızları Leyla Ilıcalı liseden mezun oldu. Leyla Ilıcalı'nın mezuniyet törenine annesi Zeynep Yılmaz ile babası Acun Ilıcalı da katıldı.
ESKİ EŞİYLE POZUNU PAYLAŞTI
Kendisinden 30 yaş küçük Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı, kızının mezuniyet töreninde eski eşi Zeynep Yılmaz ile bir araya geldi. Ilıcalı, kızı ve eski eşiyle verdiği pozlarını 14 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.
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