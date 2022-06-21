Squid Game 2. sezon ne zaman başlayacak? Squid Game 2. yeni sezon tarihi açıklandı mı?

SQUID GAME'İN KONUSU NE?

Hayatları boyunca maddi olarak zorlanan dört yüz elli altı kişi, gizemli bir hayatta kalma yarışmasına davet edilir. Bir dizi geleneksel çocuk oyununda yarışan ancak ölümcül dönüşlerle, 45,6 milyar ₩ (38,5 milyon ABD Doları) ödül için rekabet etmek için hayatlarını riske atarlar.