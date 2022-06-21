Futbolcu Manuel Fernandes ve Emre Çolak eğlence turunda terör estirdi!
Bir dönem Beşiktaş forması giyen Manuel Fernandes ve Başakşehirli Emre Çolak, çıktığı eğlence turunda terör estirdi. Portekizli futbolcunun eğlendiği mekanın güvenliği, Fernandes’ten aldıkları emirle gazetecileri tehdit edip tartakladı.
Önceki akşam iki futbolcu, çıktıkları eğlence turunda ortalığı karıştırdı.
Biri eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes, diğeri ise Başakşehirli Emre Çolak'tı. Kuruçeşme'deki bir mekanda eğlenen Fernandes'i bir muhabir cep telefonuyla çekti.
Bunu fark eden iki güvenlik, muhabiri kolundan çekerek içerideki ofise götürdü.
Üçüncü güvenlik de muhabirin kolundan tutarak ünlü futbolcunun telefondaki görüntülerini sildi.
'KİMSENİN RUHU DUYMAZ'
Güvenlikler, basın mensubu olduğunu söyleyen muhabire "Bizi ilgilendirmez, kralın oğlu olsan da seni burada kırar geçiririz; kimsenin ruhu duymaz" tehditleri savurdu.
Oradan güçlükle kurtulan muhabir, bu kez Fernandes'i TV kamerasıyla çekti.
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