Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen buzları eritti! Böyle görüntülendiler

Bu paylaşımla aşkları bir kez daha ifşa olan ikilinin, Türk gazetecilerden kaçmak için gittikleri Yunanistan'da başka bir tatilcinin telefonuna yakalanması "Yağmurdan kaçarken doluya tutuldular" dedirtti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN