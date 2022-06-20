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Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen buzları eritti! Böyle görüntülendiler

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.06.2022
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Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen buzları eritti! Böyle görüntülendiler

Bir süredir ilişkilerinde kriz yaşayan Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, buzları eritti. Güzel oyuncu ile işletmec i sevgilisi, önceki gün Yunanistan’ın gözde adası Mikanos’taki kaçamaklarında sosyal medyada ifşa oldu.

Umut Evirgen ile ilişkisini aylarca "Sadece arkadaşız" diyerek yalanlayan Serenay Sarıkaya, Mart ayında ünlü işletmeci ve yönetmenle samimi bir şekilde objektiflere yakalanmıştı.

Bu görüntülerle aşkları kanıtlanan ikili, o günden beri de hiç yan yana görüntülenmedi.

Bir süredir de beraberliklerinde kriz olduğu bilinen güzel oyuncu ile Evirgen, geçtiğimiz haftalarda buzları eritti.

Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, barışmayla birlikte de soluğu Yunanistan'ın gözde tatil adası Mikanos'ta aldı.

YAĞMURDAN KAÇARKEN!
Buradaki bir beach'teki partiye katılan ikilinin, eğlence görüntüleri sosyal medyada bir başkası tarafından Instagram'da paylaşılan video sayesinde düştü.

Bu paylaşımla aşkları bir kez daha ifşa olan ikilinin, Türk gazetecilerden kaçmak için gittikleri Yunanistan'da başka bir tatilcinin telefonuna yakalanması "Yağmurdan kaçarken doluya tutuldular" dedirtti.

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