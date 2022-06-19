Yonca Türkman neden öldü, kimdir? Balkondan düşen sanatçı Yonca Türkman hangi dizilerde oynadı? İşte oynadığı diziler...

Oyuncu Yonca Türkman, Gaziosmanpaşa'da 15. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan acı olayın ardından Yonca Türkman hakkında araştırmalar başlarken "Yonca Türkman kimdir, kaç yaşındaydı ve neden öldü?" sorusuna da yanıt aranıyor. Birçok dizide rol alan ismin bilinmeyen bir nedenle düştüğü yapılan ilk incelemeler kapsamında belirtilmiş olurken olayla ilişki incelemeler sürüyor.