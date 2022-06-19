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İstanbul'da kan donduran olay! Ünlü oyuncu Yonca Türkman balkondan düşerek hayatını kaybetti

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Giriş Tarihi: 19.06.2022 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022
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İstanbul’da kan donduran olay! Ünlü oyuncu Yonca Türkman balkondan düşerek hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Yonca Türkman, Gaziosmanpaşa'da 15. kattaki evinin balkonundan düşerek öldü. Türkman'ın evde yalnız olduğu belirtilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Birçok dizide rol alan oyuncu dün sabah, Gaziosmanpaşa'da 15. kattaki evinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düştü.

Durum, polis ve sağlık ekipleri bildirdi.

Sağlık ekipleri Türkman'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Türkman'ın evde yalnız olduğu belirtilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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