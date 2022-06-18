İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Arfaoui düğününde mütevazılık dersi verdi





SIRADA TÜRKİYE VAR

Sara Arfaoui'nin doğup büyüdüğü İtalya'da yapılan törende, tek gösterişli detay ise kuşkusuz gelinin güzelliği ve İlkay Gündoğan'ın taktığı ve değeri 2 milyon dolarlık pırlanta takılardı.