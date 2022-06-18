İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui düğününde mütevazılık dersi verdi
Manchester City’de forma giyen İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Arfaoui düğünde mütevazılık dersi geldi. Yıldız futbolcuyla mayıs ayında baş başa evlenen İtalyan model, önceki akşamki düğünde de gösterişten kaçındı.
İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, hayatının golünü Mayıs'ta atmıştı.
Takvim'in haberine göre, Fas asıllı İtalyan model Sara Arfaoui ile sürpriz bir şekilde evlenen yıldız futbolcu, önceki akşam da düğün yaptı.
Birçok yerli ve yabancı futbolcunun aksine düğün törenlerinde gösterişten kaçınılması "Türk futbolcuların eşleri, kocalarının paralarıyla görgüsüzlüğün kitabını yazarken İtalyan yengeye bakıp biraz mütevazılık dersi alsınlar" dedirtti.
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Sara Arfaoui'nin doğup büyüdüğü İtalya'da yapılan törende, tek gösterişli detay ise kuşkusuz gelinin güzelliği ve İlkay Gündoğan'ın taktığı ve değeri 2 milyon dolarlık pırlanta takılardı.
Bu arada gözde çiftin, yakında Türkiye'ye gelip balayının bir kısmını önce İlkay'ın memleketi Balıkesir ardında da Ege'de geçireceği biliniyor.
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