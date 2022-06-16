İzinsiz kazı ve kaçak yapı yapan Mustafa Erdoğan hakkında hapis istemi

'İMAR KİRLİLİĞİ SUÇU İŞLENDİ' İDDİASI

Savcılık iddianamesinde; şirket ve yetkilisi Mustafa Erdoğan'ın, 3'üncü derecede arkeolojik sit alanındaki arazide sahne olarak kullanılmak üzere demir profilden direkler dikmek, çatı oluşturmak, iki tarafı ve üzeri kapalı 1260 metrekare bina yapmak suretiyle 'imar kirliliğine neden olma' suçunun işlendiğine işaret edildi. Ayrıca Mustafa Erdoğan'ın söz konusu alanda 'izinsiz kazı ve sondaj', 'kaçak yapı yapma' suçlarını işlediği yönünde bilirkişi raporları ve tüm soruşturma dosyası kapsamında kamu davası açılması için yeterli düzeyde delil ve şüpheye ulaşıldığı belirtildi.