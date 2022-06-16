Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Haziran Survivor 2022 ilk bireysel dokunulmazı kim oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Finale adım adım gidilirken, bu akşam sezonun ilk bireysel dokunulmazlık mücadelesi oynanaıyor. Dokunulmazlık mücadelesinin tamamlanmasının ardından ise haftanın ilk eleme adayı belli olacak. Peki, Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Haziran Survivor 2022 ilk bireysel dokunulmazı kim oldu?