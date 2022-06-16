Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Haziran Survivor 2022 ilk bireysel dokunulmazı kim oldu?
Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022'de sezonun ilk bireysel dokunulmazlık oyunu bu akşam oynanıyor. Bireysele kalmaya hak kazanan 8 yarışmacı, eleme adayı olmamak için her şeyleri ile mücadele ediyor. Peki, Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Haziran Survivor 2022 ilk bireysel dokunulmazı kim oldu?
Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Haziran Survivor 2022 ilk bireysel dokunulmazı kim oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Finale adım adım gidilirken, bu akşam sezonun ilk bireysel dokunulmazlık mücadelesi oynanaıyor. Dokunulmazlık mücadelesinin tamamlanmasının ardından ise haftanın ilk eleme adayı belli olacak. Peki, Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Haziran Survivor 2022 ilk bireysel dokunulmazı kim oldu?
SURVIVOR ARABA OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yapılan mücadelede Nisa'yı finalde 4 - 3 yenen Batuhan arabanın sahibi oldu. Böylece arabayı evine Batuhan götürecek.
SURVİVOR İLK BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor bireysel dokunulmazlığı kazanan isim henüz belli olmadı. Belli olduktan hemen sonra haberimizde olacak.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor 2022'de eleme adayı bireysel dokunulmazlık mücadelesinden sonra belli olacak.
Survivor son bölümde ada konseyinin ardından elenen isim belli oldu. Son ada konseyinde Acun Ilıcalı'dan bireysellik açıklamalar geldi:
"Survivor'da yarın Dominik'teki son oylama yapılacak. Toplu oylama sonrası Dominik'teki bütün elemeler bu oylamadan yapılacak. İstanbul'a gidecek 4'lü yarınki toplu oylama sonrası belli olacak. Dominik'te bir daha oylama yapılmayacak. Ayrıca yarın otomobil oyunu oynanacak."
İfadelerini kullanan Acun Ilıcalı bu program ve sonrası için yaşanacak gelişmeleri aktarmış oldu.
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- Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Haziran Survivor 2022 ilk bireysel dokunulmazı kim oldu?
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