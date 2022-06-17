Türkiye’ye gelen ünlü Rus iş adamı Evgeny Kuzin’den yaş gününde 1 milyon 700 bin TL’lik kutlama

Rus zenginleri, birbiri ardına Ege'ye gelmeye başladı... Dünyaca ünlü iş insanı Evgeny Kuzin de 37. yaş gününü kutlamak için Marmaris'i tercih etti. 'Sunrays' isimli 85 metrelik ultra lüks yatı tam 1 milyon Euro'ya (17.4 milyon TL) kiralayan Kuzin, ailesiyle teknede kalırken; dostları için de Marmaris'te geceliği 10 bin TL olan lüks otelde onlarca oda kapattı. Rusya'dan özel jetlerle Marmaris'e gelen birçok iş adamı ve model, önceki akşam Evgeny Kuzin'in yine otelin içerisinde bulunan Yunan tavernasında düzenlediği kutlamada doyasıya eğlendi.