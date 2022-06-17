Türkiye'ye gelen ünlü Rus iş adamı Evgeny Kuzin'den yaş gününde 1 milyon 700 bin TL'lik kutlama
Ruslar’ın bir numaralı tatil adresi Türkiye, ünlü iş adamı Evgeny Kuzin’in yaş gününe ev sahipliği yaptı. 37. yaşını haftalığı 1 milyon Euro’ya kiraladığı lüks yatta kutlayan Rus iş insanı, önceki akşam Marmaris’teki bir mekanda da 700 bin TL’lik bir eğlence düzenledi.
Rus zenginleri, birbiri ardına Ege'ye gelmeye başladı... Dünyaca ünlü iş insanı Evgeny Kuzin de 37. yaş gününü kutlamak için Marmaris'i tercih etti. 'Sunrays' isimli 85 metrelik ultra lüks yatı tam 1 milyon Euro'ya (17.4 milyon TL) kiralayan Kuzin, ailesiyle teknede kalırken; dostları için de Marmaris'te geceliği 10 bin TL olan lüks otelde onlarca oda kapattı. Rusya'dan özel jetlerle Marmaris'e gelen birçok iş adamı ve model, önceki akşam Evgeny Kuzin'in yine otelin içerisinde bulunan Yunan tavernasında düzenlediği kutlamada doyasıya eğlendi.
EĞLENCEDE REKOR 'KIRDILAR'!
Çoğu Ruslar'dan oluşan grubun sadece mekanda eğlenirken kırdıkları tabakların faturası 250 bin TL'ydi. Kuzin, arkadaşlarının doyasıya eğlendiği gecede yemek ve içkiler için de 450 bin TL para ödedi. Rus iş insanı, böylece mekana yaklaşık 40 bin Euro yani yaklaşık 700 bin TL hesap ödedi. Rus iş insanının yaş günü kutlaması, lüks yatta devam ederken; önceki gece boyunca Marmaris'teki otelden milyonluk yata sürekli motor yatlar Rus zenginleri taşıdı.
Lüks yattaki partiye, gece boyu misafirler yine günlük kirası 50 ile 100 bin TL arasında değişen yatlarla getirildi.
Rus iş insanı, yaş günü için Türkiye'ye dünyaca ünlü şef İzu'yu getirtti.
Kuzin, dostlarını Rusya'dan özel jetlerle Marmaris'e getirtti.
Birçok Rus model de Marmaris'te görkemli kutlama için Türkiye'ye geldi.
Kuzin'e dostlarıyla yaptığı eğlencenin faturası, 40 bin Euro'ydu.
Katrina Kuzina, eşinin yaş günü partisinin bütün detaylarıyla da yakından ilgilendi.
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