Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel’e hakaretten yargılanan Yeşim Salkım’a şok ceza
2. Sayfa programının sunucuları Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel’e hakaret suçundan yargılanan Yeşim Salkın bugün hakim karşısına çıktı. Dağıstanlı ve Yüksel'e “İki müdüre hanım kılıklı, yandaş” diyen şarkıcı Yeşim Salkım’a adli para cezası verildi.
Magazin yorumcuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel, geçtiğimiz yıllarda Ece Erken'in o dönem sevgilisi olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun aracına zarar verdiği görüntüleri ekrana taşımıştı. Sonrasında Yeşim Salkım'ın ilgili programa yönelik söylediği iddia edilen 'Müdire hanım kılıklı, yandaş', 'Hayatımda sizin kadar satılık insan tanımadım' sözleri üzerine Salkım'a hakaret suçundan ceza davası açılmıştı.
DURUŞMAYA KATILDI
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki hakaret suçundan yargılanan Yeşim Salkım duruşmaya katıldı. Duruşmada müşteki Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'i avukatları Emek Emre temsil etti.
"GENELLEME YAPMIŞTIM"
Duruşmada savunma yapan Yeşim Salkım, "Ben genelleme yapmıştım aslında. Söz konusu videodaki paylaşımı bütün magazin muhabirleri ve bunların başındaki müdürleri için söylemiştim. Yalnızca müştekilere yönelik yaptığım bir paylaşım değildi. Suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca söylediğim kelime latin kökenlidir. Bütün magazincilerin öyle olduğunu düşündüğüm için o kelimeyi kullandım" diye konuştu.
"İKİ MÜDÜRE HANIM KILIKLI"
Şikayetçi Müge ve Gülşen'in avukatı Emek Emre, sanığın ifadelerinin cezadan kurtulmaya yönelik olduğunu söyleyerek "Bilirkişi raporuna baktığımız zaman, videonun başında 'iki tane müdüre hanım kılıklılar' diyerek müvekkillerimizden bahsetmiştir. Bu durum herkes tarafından algılanabilir neticededir. Şikayetimiz devam etmektedir" dedi.
MÜTALAADA 4 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Yeşim Salkım'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gülşen ve Müge'yi kast ederek hakaret içerikli sözleri nedeniyle "Zincirleme şekilde hakaret" suçundan 3 ay 22 günden 4 yıl 4 aya kadar cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı Yeşim Salkım genelleme yaptığını ve beraatını talep ettiğini söyledi. Şikayetçi avukatı Emek Emre ise mütalaa doğrultusunda Yeşim Salkım'ın cezalandırılmasını istedi.
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