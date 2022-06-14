Pelin Akil o sözleri affetmedi! Davalık oldular

Hazırlanan iddianamede, Habip B.'nin İnstagram hesabı üzerinden takip ettiği Pelin Akil'e yönelik hakaret ve küfür içerikli mesaj gönderdiği anlatıldı. İfadesi alınan şüphelinin, hesabın kendisine ait olduğunu söylediği böylece 'hakaret' suçunu işlediğine dair yeterli delil bulunduğu kaydedildi.