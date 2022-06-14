Mustafa Sandal'ın Melis Sütşurup'la evliliği Nail Keçili ile dostluğunu bitirdi! "Ben öyle eşeğim ki..."





AÇIK MEKTUP!

"Hiç kimse bana düğünle ilgili bir şey söylemedi ama ben öyle eşeğim ki; bana söyleseydi 'Gel düğününü müze evimin bahçesinde yap' derdim. Sonra aklıma geldi... Mustafa ben iş dünyasında, siyasette, medya dünyasında güçlü olduğum zaman evimden, teknemden çıkmazdı. Uçağım, teknem, arabalarım varken Mustafa Bey, teknemde klip çekti. Ricayla bana kaptanlık rolü verdi. Adıma 'Nail Baba' isimli şarkı yaptı. Teknemle gezdi, davetler verdi. Ama..."