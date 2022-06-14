Mustafa Sandal'ın Melis Sütşurup'la evliliği Nail Keçili ile dostluğunu bitirdi! "Ben öyle eşeğim ki..."
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup düğünü yılların dostluğunu bitirdi. Yakın dostu Nail Keçili kendisini Marmaris’teki düğününe çağırmayan Sandal’a sitem etti. Bir dönemin efsane reklamcısı Sandal için “Güçlü olduğum zamanlar teknemden, evimden çıkmazdı” diyerek ünlü popçuyu vefasızlıkla suçladı.
Nail Keçili, bir dönem reklam dünyasının efsane ismiydi. Aradan yıllar geçti, usta isim Marmaris'e yerleşti.
Geçtiğimiz gün de Mustafa Sandal, sosyetik aşkı Melis Sütşurup'la Marmaris'in en lüks otellerinden birinde üç gün, üç gece süren görkemli bir düğün yaptı.
Dostları Nail Keçili'yi arayıp "Mustafa Sandal, seni düğününe çağırdı mı? Düğün nasıldı?" diye sordu.
Ancak Nail Keçili'nin bir dönem arasından su sızmayan Mustafa Sandal'ın evlendiğinden dahi haberi yoktu.
Çünkü ne Sandal, ne de yakınları Nail Keçili'yi aramayı akıl bile etmemişti...
Bu vefasızlık karşısında kırılan Nail Keçili, dün sosyal medyasından yazdığı şu cümlelerle de Mustafa Sandal'a sitem edip eski dostunu vefasızlıkla suçladı:
AÇIK MEKTUP!
"Hiç kimse bana düğünle ilgili bir şey söylemedi ama ben öyle eşeğim ki; bana söyleseydi 'Gel düğününü müze evimin bahçesinde yap' derdim. Sonra aklıma geldi... Mustafa ben iş dünyasında, siyasette, medya dünyasında güçlü olduğum zaman evimden, teknemden çıkmazdı. Uçağım, teknem, arabalarım varken Mustafa Bey, teknemde klip çekti. Ricayla bana kaptanlık rolü verdi. Adıma 'Nail Baba' isimli şarkı yaptı. Teknemle gezdi, davetler verdi. Ama..."
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