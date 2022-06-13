Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevilen yarışma Survivor'da büyük finale adım adım yaklaşılmaya başlarken dokunulmazlık oyunları büyük bir önem taşıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı...