Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı...
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Finale sayılı günler kala yarışmada heyecan dorukta. Peki, 13 Haziran 2022 Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevilen yarışma Survivor'da büyük finale adım adım yaklaşılmaya başlarken dokunulmazlık oyunları büyük bir önem taşıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı...
13 HAZİRAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2022 All Star yarışmasında ünlüler ve gönüllüler haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor.
13 HAZİRAN SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım ünlüler takımı olmuştu. Bu akşam oynanan dokunulmazlık mücadelesi devam ediyor. Kazanan takım belli olur olmaz haberimizde yer alacak.
Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı konseyde aralarından bir ismi yazmak zorunda kaldı. Oylama sonucunda ilk eleme adayı Nisa seçildi.
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- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı...
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