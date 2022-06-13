Hakim final mi yapıyor, neden bitiyor? Hakim dizisi bitiyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hakim Ömer Arif'in sakladığı gerçek sonunda ortaya çıkar. Azem, oğlunu öldüren kişinin aslında Ozan olduğunu öğrenmiştir. Final bölümü ile ekranlara gelecek dizinin neden bittiği ise hayranları tarafından merak ediliyor. Peki, Hakim final mi yapıyor, neden bitiyor? Hakim dizisi bitiyor mu? Son bölümde yaşananlar...