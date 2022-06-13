Hakim final mi yapıyor, neden bitiyor? Hakim dizisi bitiyor mu? Son bölümde yaşananlar...
Hakim final mi yapıyor, neden bitiyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yapımını Limon Film, yapımcılığını ise Hayri Aslan’ın gerçekleştirdiği atv’nin iddialı dizisi “Hakim” Pazartesi akşamı final bölümü ile ekranlara geliyor. Hakim dizisinin neden final yaptığı hayranları tarafından merak ediliyor. Peki, Hakim final mi yapıyor, neden bitiyor? Hakim dizisi bitiyor mu? Son bölümde yaşananlar...
Hakim final mi yapıyor, neden bitiyor? Hakim dizisi bitiyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hakim Ömer Arif'in sakladığı gerçek sonunda ortaya çıkar. Azem, oğlunu öldüren kişinin aslında Ozan olduğunu öğrenmiştir. Final bölümü ile ekranlara gelecek dizinin neden bittiği ise hayranları tarafından merak ediliyor. Peki, Hakim final mi yapıyor, neden bitiyor? Hakim dizisi bitiyor mu? Son bölümde yaşananlar...
HAKİM FİNAL Mİ YAPIYOR, NEDEN BİTİYOR?
Hakim dizisi bu akşam final bölümü ile ATV ekranlarına gelecek.
HAKİM DİZİSİ SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR...
Hakim Ömer Arif'in sakladığı gerçek sonunda ortaya çıkar. Azem, oğlunu öldüren kişinin aslında Ozan olduğunu öğrenmiştir. Fakat bunu hakimin yüzüne vurmak için o büyük anı beklemektedir... Ve Azem oyunu başlatır.
Demirkıran Ailesi'nden tamamen kurtulmak için gün sayan Ozan, Deniz'in yanında zoraki bir şekilde durmaya devam eder. Aklı ve kalbi hala Cerendedir fakat eski kız arkadaşının gönlünü nasıl kazanacaktır?
Gülbahar Azem'le bir olup Kadir'e cephe almıştır fakat mahalleyi geri almak düşündükleri kadar kolay olmaz... Kadir'in aklındaki planla yer yerinden oynar...
Yaseminle evlilik yolunda adım atan Ömer Arif, sevdiği kadını kaybetmenin eşiğine gelir.
Savcı Özlem'in eline geçen güçlü bir delille bütün oklar hakimi gösterir... Peki ya Ömer Arif yakalanacak mıdır?
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- Hakim final mi yapıyor, neden bitiyor? Hakim dizisi bitiyor mu? Son bölümde yaşananlar...
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