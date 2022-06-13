Genç şarkıcı Aleyna Tilki’nin paylaşımı gündeme oturdu! Aleyna Tilki: Yapılanları bir konuşsam en az 10 kişi ters kelepçe içeri alınır

"ÇOCUKKEN BANA YAPILANLARI BİR KONUŞSAM EN AZ 10 KİŞİ TERS KELEPÇE İÇERİ ALINIR"

Her paylaşımıyla olay olmaya devam eden ünlü şarkıcı, "Ben çocukken bana yapılanları bir konuşsam en az 10 kişi ters kelepçe içeri alınır. Beni zorlamayın ya…" ifadelerini kullandı.