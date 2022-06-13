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Genç şarkıcı Aleyna Tilki’nin paylaşımı gündeme oturdu! Aleyna Tilki: Yapılanları bir konuşsam en az 10 kişi ters kelepçe içeri alınır

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.06.2022 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022
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Genç şarkıcı Aleyna Tilki’nin paylaşımı gündeme oturdu! Aleyna Tilki: Yapılanları bir konuşsam en az 10 kişi ters kelepçe içeri alınır

22 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin sosyal medya paylaşımı gündeme oturdu. Sosyal medyada 2,9 milyon takipçisi olan Aleyna Tilki, bugün yaptığı yeni paylaşımla adeta gündeme oturdu. Her paylaşımıyla gündem olan ünlü şarkıcı, "Ben çocukken bana yapılanları bir konuşsam en az 10 kişi ters kelepçe içeri alınır. Beni zorlamayın ya…" dedi. İşte Aleyna Tilki'nin o ilgi çeken paylaşımının ayrıntıları...

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, projeleri, özel hayatı ve sosyal medyada yaptığı her paylaşımla adından sürekli söz ettiriyor.

GÜNDEME OTURDU

Sosyal medyada 2,9 milyon takipçisi olan Aleyna Tilki, bugün yaptığı yeni paylaşımla adeta gündeme yine bomba gibi düştü.

"ÇOCUKKEN BANA YAPILANLARI BİR KONUŞSAM EN AZ 10 KİŞİ TERS KELEPÇE İÇERİ ALINIR"

Her paylaşımıyla olay olmaya devam eden ünlü şarkıcı, "Ben çocukken bana yapılanları bir konuşsam en az 10 kişi ters kelepçe içeri alınır. Beni zorlamayın ya…" ifadelerini kullandı.

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