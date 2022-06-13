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Tuğba Özerk sapığıyla başı dertte! ‘Yıllardır rahatsız ediyor yoruldum’

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.06.2022
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Tuğba Özerk sapığıyla başı dertte! ‘Yıllardır rahatsız ediyor yoruldum’

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk ile ilgili asılsız ihbarı yapan saplantılı hayranının tacizlerine dayanamayıp savcılığa verdi. İstanbul Adalet Sarayı’na avukatı Eda Salman ile beraber gelen Tuğba Özerk saplantılı hayranının kaçak olduğunu ifade ederek ‘’Firarinin yakalanmasını bekliyoruz. Yıllardır rahatsız ediyor artık yoruldum’’ dedi.

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk ile ilgili geçen aylarda para akladığına ilişkin ihbar gelmişti. İhbarı yapan şahsın Tuğba Özerk'in saplantılı hayranı Erol Akbalık olduğu ortaya çıkmıştı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞTI

Bu durumun üzerine ünlü şarkıcı, 7 senedir kendisini taciz eden Erol Akbalık ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Akbalık hakkında soruşturma başlatılmış, uzaklaştırma kararı verilmişti.

"YILLARDIR RAHATSIZ EDİYOR ARTIK YORULDUM"

Koruma kararına uymayan Erol Akbalık hakkında 3 günlük tazyik hapsi verilmişti. Suç duyurusunda bulunan Tuğba Özerk avukatı Eda Salman ile adliyeye gelerek ifade verdi. Süreci yakından takip eden Tuğba Özerk saplantılı hayranının firari olduğunu belirterek ''Firarinin yakalanmasını bekliyoruz. Yıllardır rahatsız ediyor artık yoruldum. İftira atması kabul edilebilir bir durum değil'' açıklamasında bulundu.

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