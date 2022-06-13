Tuğba Özerk sapığıyla başı dertte! ‘Yıllardır rahatsız ediyor yoruldum’

"YILLARDIR RAHATSIZ EDİYOR ARTIK YORULDUM"

Koruma kararına uymayan Erol Akbalık hakkında 3 günlük tazyik hapsi verilmişti. Suç duyurusunda bulunan Tuğba Özerk avukatı Eda Salman ile adliyeye gelerek ifade verdi. Süreci yakından takip eden Tuğba Özerk saplantılı hayranının firari olduğunu belirterek ''Firarinin yakalanmasını bekliyoruz. Yıllardır rahatsız ediyor artık yoruldum. İftira atması kabul edilebilir bir durum değil'' açıklamasında bulundu.