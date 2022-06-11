Kadir Güneş’ten Melisa Döngel’e VIP minibüs! Aleyna Tilki’ye de göndermişti







"Sosyal medyadan gelen eleştirileri umursuyorum" diyen Döngel, "Eleştiriye açık bir sektörde iş yapıyoruz, insanların eleştirileri benim için çok önemli. Kötü eleştirileri de pek takmamaya çalışıyoruz, hayatımıza devam edebilmek için" şeklinde konuştu.