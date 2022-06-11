Kadir Güneş'ten Melisa Döngel'e VIP minibüs! Aleyna Tilki'ye de göndermişti
Bir süredir Aleyna Tilki’nin eski sevgilisi Kadir Güneş ile aşk yaşadığı konuşulan Melisa Döngel, önceki gün Arnavutköy’deydi. Güneş’in VIP minibüsünü güzel oyuncuya tahsis ettiği görüldü.
Melisa Döngel'in adı Aleyna Tilki'nin eski sevgilisi Kadir Güneş'le aşk dedikodularına karıştı. Döngel, önceki gün Arnavutköy'de arkadaşlarıyla yemek yerken görüntülendi.
Koyu sohbeti bırakıp gazetecilerin yanına gelen oyuncu, ayaküstü soruları yanıtladı. "Şu an tatildeyim" diyen Döngel, sosyal medyada Seda Sayan'a benzetildiği hatırlatılınca "Benziyorsam ne mutlu bana" dedi.
"Sosyal medyadan gelen eleştirileri umursuyorum" diyen Döngel, "Eleştiriye açık bir sektörde iş yapıyoruz, insanların eleştirileri benim için çok önemli. Kötü eleştirileri de pek takmamaya çalışıyoruz, hayatımıza devam edebilmek için" şeklinde konuştu.
'DEVAM ETMİYOR' DEDİ AMA...
Döngel'e aşk hayatı sorulunca, "Şu anda o birlikteliğim devam etmiyor" dedi. Ardından muhabirlerin yanından ayrılarak arkadaşlarının masasına döndü.
Hesabı ödeyen oyuncunun Kadir Güneş'in daha önce Aleyna Tilki için tahsis ettiği VIP minibüsüne binerek uzaklaştığı görüldü.
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