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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 2. eleme adayı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2022
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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 2. eleme adayı...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de eleme adayları merak ediliyor. Final haftasına kısa süre kalmasının ardından Kırmızı ve Mavi takım arasında geçen kıyasıya karşılaşmalar heyecan uyandırıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022'de bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım merak ediliyor. Kaybeden takım ikinci eleme adayını belirleyecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 2. eleme adayı...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Survivor'da dokunulmazlık oyununun ilk turunu 8 - 6'lık skorla Mavi takım kazandı. İkinci turu da 8-7'lik skorla Mavi takımın kazanmasıyla dokunulmazlık oyununun galibi Mavi takım oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi takım aynı zamanda ödülün de sahibi oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da haftanın 2. eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

SURVİVOR YENİ TAKIMLAR

Mavi Takım

ATAKAN (Haftanın Kaptanı)

Berkan

Nisa

Ogeday

Hikmet

Kırmızı Takım

NAGİHAN (Haftanın Kaptanı)

Ayşe

Adem

Anıl

Batuhan

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da en son adaya veda eden isim Evrim Keklik oldu. Adaya veda etmeden önce yaptığı veda konuşmasında göz yaşlarını tutamayan Evrim kimseyle bir problemi olmadığını vurguladı.

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