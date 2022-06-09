Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2022'de bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım merak ediliyor. Kaybeden takım ikinci eleme adayını belirleyecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 2. eleme adayı...