Sarhoş yönetmen seti birbirine kattı! Baba dizisinin sezon finalinde ortalık karıştı: Yapım ekibi kovuldu
Baba dizisinin setinde rezalet! Sete sarhoş halde gelen yönetmen Çağrı Bayrak, ekibe hakaretler savurup ortalığı karıştırdı. Yapımcı, olayı protesto eden yapım ekibini kovdu. Baba dizisinin 30 Mayıs günü Beykoz’da gerçekleştirilen sezon finali çekiminde bir skandala imza atıldı! Projenin yönetmeni Çağrı Bayrak, sete sarhoş gelip terör estirdi! İşte ayrıntılar…
Baba dizisinin 30 Mayıs günü Beykoz'da yapılan sezon finali çekiminde gerilim tavan yaptı! Projenin yönetmeni Çağrı Bayrak, sarhoş gelince set birbirine girdi.
ÖFKEDEN GÖZÜ DÖNDÜ
Yönetmen, çalışan B.E.'den mekandaki sabit ekipmanlarla ilgili yer değişikliği istedi. B.E., "Maalesef hocam, mekan yetkilileri ekipmanların kesinlikle yer değiştirilmesine izin vermiyor" deyince öfkelenen yönetmen, önce B.E.'ye sonra tüm ekibe hakaret etmeye başladı.
ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Alkol almaya devam eden yönetmen, daha sonra yapım sorumlusu A.T. ile tartışıp üzerine yürüyünce olay daha da büyüdü.
YAPIMCI YÖNETMENİN TARAFINI TUTTU
Yönetmen Çağrı, ekibe küfür yağdırmaya devam edince durum idari yapımcı T.D.'ye iletildi. Ancak idari yapımcı, yönetmenin tarafını tuttu.
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