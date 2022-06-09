Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Kuruluş Osman oyuncularıyla bir araya geldi
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, atv'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve dizinin oyuncularıyla bir araya geldi. Maduro'ya ziyareti sırasında börk şapka hediye edildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Nicolas Maduro, Twitter hesabından Kuruluş Osman dizisinin yapımcı ve oyuncularıyla çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.
Maduro, memnuniyetini dile getirerek, "Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları ile yaptığım bu harika buluşmadan ve Türk insanının kültürünü tanımış olmaktan minnettarım. Kardeş halklarımızın kültürel entegrasyonunu daha da güçlendirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Maduro'ya ziyareti sırasında börk şapka hediye edildi.
Türkiye'de öğrenim gören Venezuelalı öğrencilerle de bir araya gelen Maduro, öğrencilerle sohbet ettiği anın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Türk dizilerini çok sevdiği bilinen Maduro, daha önce de Diriliş Ertuğrul dizisine yönelik hayranlığını ifade etmiş ve 10 Temmuz 2018'de Türkiye ziyaretinde Diriliş setini ziyaret etmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EFES 2022 devam ediyor! Zorlu şartlarda dev tatbikat: A Haber canlı yayınında T-129 ATAK'tan gece atışı
- Halit Özgür Sarı kimdir, nereli, kaç yaşında? Kardeşlerim’in Kadir’i Halit Özgür Sarı’nın biyografisi
- Son dakika: Ankara'da yol çöktü! Cadde trafiğe kapatıldı: "Mansur Yavaş nerede acaba?"
- Son dakika: İstanbul'da çatışma: Ölü ve yaralılar var
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hollandalı mevkidaşı Hoekstra ile görüştü: PKK paçavralarıyla yapılan gösterilerin artması tesadüf değil
- Kiralar düşecek mi? 2022 yeni kira düzenlemesi sonrası ev kira fiyatları düşecek mi? SON DAKİKA HABERLER
- 8 Haziran dolar yorumları: Dolar ne zaman düşer? Dolar düşecek mi, yükselecek mi? Dolar ne kadar, kaç TL?
- Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın ilk kaynağı tamam! Türkiye için önemli proje: Londra'dan Pekin'e uzanıyor
- Altın daha yükselir mi? Şu an altın alınır mı, satılır mı? Gram altın o seviyelere çıkacak dedi ve uyardı! Yatırım yapacaklar dikkat!
- Yeni kira düzenlemesi ne zaman başlayacak? 2022 Haziran ayı kira artış oranı ne kadar uygulanacak? SON DAKİKA HABERLER
- Engelli memur adayları heyecanla bekliyor! EKPSS 2022 2. tercihler ne zaman? ÖSYM EKPSS tercih takvimini açıkladı mı?
- Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman? 2022 GS Başkan adayları kimler? Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı takvimi...