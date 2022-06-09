Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Kuruluş Osman oyuncularıyla bir araya geldi

Türkiye'de öğrenim gören Venezuelalı öğrencilerle de bir araya gelen Maduro, öğrencilerle sohbet ettiği anın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Türk dizilerini çok sevdiği bilinen Maduro, daha önce de Diriliş Ertuğrul dizisine yönelik hayranlığını ifade etmiş ve 10 Temmuz 2018'de Türkiye ziyaretinde Diriliş setini ziyaret etmişti.