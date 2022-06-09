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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Kuruluş Osman oyuncularıyla bir araya geldi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 09.06.2022 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Kuruluş Osman oyuncularıyla bir araya geldi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, atv'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve dizinin oyuncularıyla bir araya geldi. Maduro'ya ziyareti sırasında börk şapka hediye edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye gelen Nicolas Maduro, Twitter hesabından Kuruluş Osman dizisinin yapımcı ve oyuncularıyla çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Maduro, memnuniyetini dile getirerek, "Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları ile yaptığım bu harika buluşmadan ve Türk insanının kültürünü tanımış olmaktan minnettarım. Kardeş halklarımızın kültürel entegrasyonunu daha da güçlendirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Maduro'ya ziyareti sırasında börk şapka hediye edildi.

Türkiye'de öğrenim gören Venezuelalı öğrencilerle de bir araya gelen Maduro, öğrencilerle sohbet ettiği anın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Türk dizilerini çok sevdiği bilinen Maduro, daha önce de Diriliş Ertuğrul dizisine yönelik hayranlığını ifade etmiş ve 10 Temmuz 2018'de Türkiye ziyaretinde Diriliş setini ziyaret etmişti.

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