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Burcu Kıratlı ile ikinci kez boşanan Sinan Akçıl yeniden evliliğe yeşil ışık yaktı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.06.2022
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Burcu Kıratlı ile ikinci kez boşanan Sinan Akçıl yeniden evliliğe yeşil ışık yaktı

Burcu Kıratlı ile ikinci kez boşanan Sinan Akçıl, yeni şarkısının klip çekimleri öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Üçüncü şans olur mu?” sorusuna “Bir daha o hakimin karşısına çıkmaya yüzüm yok” yanıtı verdi. Baba olmak isteyen şarkıcı, yeniden evliliğe yeşil ışık yaktı.

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