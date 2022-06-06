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Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 6 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 4. eleme adayı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2022
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Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 6 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 4. eleme adayı...

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor All Star'da haftanın 4. ve son dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Ünlüler ve gönüllüler takımı, hem dokunulmazlık hem de ödül için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım merak ediliyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 6 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 4. eleme adayı...

Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 6 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üç eleme adayı ardından haftanın son gitme adayı da pazartesi günü belirleniyor. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, Survivor All Star'da dokunulmazlığın yanı sıra ödül için de kıran kırana mücadele sergiliyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 6 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 4. eleme adayı...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM?

Haftanın dördüncü dokunulmazlık yarışında takımlar büyük motivasyonla parkura çıktı. Zorlu parkurda ise kırmızı ve mavi takım başa baş mücadele sergiledi. Oyunun ödülü de deniz restoranında deniz mahsülleri oldu. İlk turu 8-4 gönüllüler aldı, ikinci turu da gönüllüler kazandı. Dokunulmazlık ve ödül gönüllüler takımının oldu.

Batuhan ile parkura çıkan Hikmet, oyunun sonunda Batuhan'a tepki gösterdi ve araya Adem girdi. Murat Ceylan'ın duruma açıklık getirmesi ile tatışma uzamadan son buldu.

ADEM VE ATAKAN ARASINDA 'TEKME' TARTIŞMASI

Adem, parkurda yavaş ilerleyen Hikmet'e ayağı ile vurarak ilerlemesini istedi. Oyunu alan Hikmet ise yaptığının hoş olmadığını belirtti. Adem ise sadece şaka yaptığını belirtti. Hikmet, ''Dinlenmek istiyorum, nabzımı yavaşlatıyorum. Birinin arkasından tekme atamazsın, bir daha olmasın.'' dedi.

Sonraki turda Adem ile Ataskan karşı karşıya geldi. Atakan ise Adem'in Hikmet'e oyun sırasında yaptığı hareketi yaptı. Sayıyı kaybeden Adem, ''Benim her yaptığımı örnek almana gerek yok.'' dedi ve Atakan ise '' Yaptığın yanlıştı ben de anla diye yaptım.'' sözlerini kullandı.

Yalan konuşma diyen Adem'e Atakan ise çizgine geç yanıtını verdi. Atakan ''Bu yaptığın hareket aşağılayıcı hareket doğru değil.'' şeklinde konuştu. Adem ise ''Ben sana vurursam görürsün.'' dedi ve Atakan Adem'in üzerine gitti. Adem de vurmak istersem vururum yanıtını verdi, sözler karşısında Atakan da 'ayıp ediyorsun, nasıl vuracaksın?' şeklinde tepki gösterdi.

Tartışmanın ilerleyen dakikalarında Adem, karşı takıma doğru 'çakal' ifadesini kullandı. Böylece mavi takımda Atakan'ın yanı sıra takım arkadaşları da tepki gösterdi. Prodüksiyon ve iki takım yarışmacıları da olası kavgayı engellemek için araya girdi.

SURVİVOR ELEME ADAYI 6 HAZİRAN

Survivor'da eleme adayları; Evrim, Hikmet ve Nisa oldu. Adem ve Ayşe dokunulmaz oldu. Yarışmanın dördüncü adayı olarak da en çok oyu alan Anıl seçildi.

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