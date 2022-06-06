Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 6 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 4. eleme adayı...

ADEM VE ATAKAN ARASINDA 'TEKME' TARTIŞMASI

Adem, parkurda yavaş ilerleyen Hikmet'e ayağı ile vurarak ilerlemesini istedi. Oyunu alan Hikmet ise yaptığının hoş olmadığını belirtti. Adem ise sadece şaka yaptığını belirtti. Hikmet, ''Dinlenmek istiyorum, nabzımı yavaşlatıyorum. Birinin arkasından tekme atamazsın, bir daha olmasın.'' dedi.

Sonraki turda Adem ile Ataskan karşı karşıya geldi. Atakan ise Adem'in Hikmet'e oyun sırasında yaptığı hareketi yaptı. Sayıyı kaybeden Adem, ''Benim her yaptığımı örnek almana gerek yok.'' dedi ve Atakan ise '' Yaptığın yanlıştı ben de anla diye yaptım.'' sözlerini kullandı.