Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nın Rosa’sı Melisa Akman: Elime ilk kez kılıcı aldığımda şoka girdim

"ELİME İLK KEZ KILICI ALDIĞIMDA ŞOKA GİRDİM"

Aksiyonu bol olan setler daha yorucu olsa gerek. Dönem işinin artıları eksileri nelerdir sence?

Bizim setimiz çok düzenli. Çok uzun çalışma saatlerimiz olmuyor. Ama tabii sabahtan akşama kadar yine settesin. Kılıç kullanıyorsun, ata biniyorsun. O kadar çok aksiyon var ki, yorucu oluyor bir raddeden sonra. Elime ilk kez kılıcı aldığımda şoka girdim. Eskrim dersi alıyordum. Onun gibi bir şey sandım. Ama alakası yokmuş. Aksiyon çok yorucu, zorlayıcı. Uzun çalışmalar istiyor. O yüzden dönem işi benim açımdan zorlayıcı. Yönetmenimiz de dalga geçiyor "Melisa'nın son dönem işi" diye :)

Çok değerli oyuncularla çalışıyorsun. Set nasıl bir set? Ekiple aran nasıl?

Çok tatlı bir ekibimiz var. Setin ilk günü tabii ki yabancılıyorsun. Modern dünyadan orta çağa geçiş yapıyorsun. Atlar gidiyor, kostümlü insanlar ayran içiyor. İlginç bir ortam :) Ama ekibimiz gerçekten çok tatlı. Özellikle Serdar (Deniz) abi hayatımda tanıdığım en komik insanlardan biri. Onunla oynamak benim için çok özel bir tecrübeydi. Biz çok eğlendik.

Diğer dönem işlerine bakıyor musun? Beğenerek takip ettiğin projeler var mı?

Peaky Blinders, Game of Thrones.