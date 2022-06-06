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Suha Uygur ve Filiz Senger 17 yıl sonra nikah masasına oturdu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.06.2022
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Suha Uygur ve Filiz Senger 17 yıl sonra nikah masasına oturdu

Usta tiyatrocu Nejat Uygur’un oğlu Suha Uygur, hayat arkadaşı Filiz Senger ile 17 yıl sonra nikah masasına oturdu. Mutlu çifti aileleri ve yakınları yalnız bırakmazken Uygur mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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