Gülden Dudarık ve kardeşi ölümden dönmüştü! O dava sonuçlandı

ODADAKİ TÜM EŞYALARZARAR GÖRDÜ

Davalı şirketin kendilerine noter aracılığıyla zararın tanzimi için 12 bin liralık ödeme teklifinde bulunulduğu anlatılan dilekçede, masrafların 2018 yılına göre yapılan hesapla 26 bin lira olduğu belirtildi.