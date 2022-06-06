Gülden Dudarık ve kardeşi ölümden dönmüştü! O dava sonuçlandı
Oyuncu Gülden Dudarık'ın, dört yıl önce yapılan bir inşaat çalışması sırasında evinin duvarı yıkılmış, odanın içine dolan beton nedeniyle eşyalar kullanılamaz hale gelmişti. O sırada odada bulunan kardeşi de duvarın altında kalmaktan son anda kurtulmuştu. İnşaat firmasından şikayetçi olan oyuncu, babalarının kendilerine hediye ettiği The Beatles'ın kullandığı gitarın da zarar gördüğünü söyledi. Dava sonuçlandı, Gülden Dudarık ve kardeşine 56 bin TL tazminat ödenmesine karar verildi.
Evlerinin yanındaki inşaat çalışması esnasında duvarları yıkılınca eşyaları zarar gören ve The Beatles'a ait gitarları kırılan oyuncu ve müzisyen kardeşler Gülden- Mehmet Dudarık, inşaat şirketine açtıkları tazminat davasını kazandı
Dört yıl önce yan binadaki inşaat çalışması sırasında evinin duvarı yıkılan oyuncu Gülden Dudarık'ın inşaat şirketine açtığı 26 bin liralık tazminat davasında karar çıktı. Mahkeme oyuncunun davasını kabul ederek şirketin toplamda maddi ve manevi toplam 56 bin TL tazminat ödemesine karar verdi.
2018'de yaşanan olayda, evinin yanındaki inşaat çalışmaları sırasında dökülen beton nedeniyle oyuncu Gülden Dudarık'ın duvarı yıkıldı. Odanın içine beton dolduğu için eşyalar kullanılamaz hale geldi. O sırada odada bulunan oyuncunun müzisyen kardeşi Mehmet Dudarık, duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kardeşler durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi.
Ardından inşaat yetkilileri odanın içerisine dolan betonu boşalttı, yıkılan duvar örüldü. Yaşanan skandal olayın ardından Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran kardeşler, sorumlu inşaat şirketine maddi-manevi tazminat davası açtı.
ODADAKİ TÜM EŞYALARZARAR GÖRDÜ
Davalı şirketin kendilerine noter aracılığıyla zararın tanzimi için 12 bin liralık ödeme teklifinde bulunulduğu anlatılan dilekçede, masrafların 2018 yılına göre yapılan hesapla 26 bin lira olduğu belirtildi.
Patlama nedeniyle kısa süreli baygınlık geçiren Gülden Dudarık, inşaat işçilerine seslenerek duvarın yıkıldığını ve çalışmayı durdurmalarını istedi. Konuta gelen inşaat işçileri olayın ardından odaya dökülen harcı özensizce çuvallara doldurarak dışarı çıkardı. Bu sırada birçok elektronik eşya ve profesyonel müzik aletleri zarar gördü.
Dilekçede babalarından kendilerine hediye edilen, yıkım anında zarar gören 1960 yapımı elektronik gitarın, zamanında Beatles'ın kullandığı gitar olduğu beyan edildi.
MANEVİ DEĞERE SAHİP
Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından bilirkişi raporu alındı. Raporda Beatles'ın kullandığı gitarda daha öncesinden bir hasar olduğu, yıkımın etkisiyle kırıldığı tespit edildi. Mahkeme, bilirkişi raporunun eklenmesinin ardından eşyaların manevi değere sahip olması, kişilik haklarının zarara uğradığı gerekçesiyle davalı şirketin tazminat ödemesine karar verdi.
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