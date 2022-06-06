Oğuzhan Koç’a Demet Özdemir bereketi! Düğün masraflarını çıkardı
Oğuzhan Koç’a Demet Özdemir aşkı bereketli geldi. Kısa süre önce evlilik kararı alan ve gözde olan ilişkisiyle popülerliği artan ünlü popçu, neredeyse her gün konser vermeye başladı. Konser ücretine zam yapan Koç sahne ücretini de 70 bin TL'den 100 bin TL'ye çıkardı.
Son dönemin en gözde isimlerinden Demet Özdemir'le doludizgin bir aşk yaşayan Oğuzhan Koç'a ilişkisi bereketli geldi.
Bu yaz evleneceği güzel oyuncuyla beraberliği ile manşetlerden düşmeyen ünlü şarkıcı tıpkı Mayıs ayında olduğu gibi Haziran ayındaki tüm günlerini de neredeyse konserle doldurdu.
Önceki akşam da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali konserinde eski ve yeni şarkılarından oluşan repertuarıyla iki saate yakın sahnede kalan Oğuzhan Koç Konya, Bursa, İzmir, Bartın, Antalya olmak üzere arka arkaya konser maratonuna devam edecek.
DÜĞÜN MASRAFI TAMAM
Bu arada konser ücretine de zam yapan Koç'un eskiden 70 bin TL olan sahne ücretini 100 bin TL'ye çıkarttığı konuşuluyor.
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