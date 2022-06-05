Giriş Tarihi:
05.06.2022
Güncelleme Tarihi: 05.06.2022
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Hangi ülkede 1960'tan beri devam eden bir geleneğe göre en az 50 yıl evli ve bir çocuğu olan çiftlere devlet tarafından bir çift gümüş madalya verilir? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümde sorulan sorunun cevabı sorgulanıyor. Peki, Hangi ülkede 1960'tan beri devam eden bir geleneğe göre en az 50 yıl evli ve bir çocuğu olan çiftlere devlet tarafından bir çift gümüş madalya verilir?