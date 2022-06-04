Sıla Türkoğlu ile Halit Özgür Sarı’nın panik anları! Yeni aşk bombası mı?

YENİ BİR AŞK MI?

Tüm bu yaşananların ardından yapım şirketiyle mahkemelik olan oyuncu Sıla Türkoğlu, önceki gün Etiler'deki bir detoks merkezinden oyuncu Halit Özgür Sarı ile çıkarken objektiflere yansıdı.

Basın mensuplarını fark eden Halit Özgür Sarı (28), hiç bozuntuya vermeden yoluna devam ederken, Türkoğlu da basın mensuplarının yanına gelerek ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Panik halleri dikkat çeken 23 yaşındaki Sıla Türkoğlu, şaşkınlığını gizleyemedi. İkilinin bir arada görülmesi "Yeni bir aşk mı?" sorusunu akıllara getirdi.