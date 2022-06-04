Sıla Türkoğlu ile Halit Özgür Sarı'nın panik anları! Yeni aşk bombası mı?
'Emanet' adlı diziden olaylı bir şekilde ayrılan ve yapım şirketiyle mahkemelik olan Sıla Türkoğlu, oyuncu Halit Özgür Sarı ile bir detoks merkezinden çıkarken kameralara yakalandı. Görüntülendiklerini fark eden ikili panikledi.
'Emanet' adlı dizide 'Seher' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, diziden ayrılmak istediğini söylemiş ancak sözleşmesinin kuralları nedeniyle ayrılamamıştı. Bunun ardından sezon finali çekimlerine gelmeyen Türkoğlu yerine dublör kullanılmıştı. Olayın gündem olması ardından taraflardan ilk açıklama gelmişti.
PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR
Dizinin resmi Twitter hesabından paylaşılan açıklamada iddiaları kabul eden Karamel Yapım, oyuncuları Türkoğlu'nun bu davranışının etik kurallara aykırı olduğunu ve kendileri maddi/manevi sıkıntıya soktuğunu söyleyerek izleyicilerinden Türkoğlu adına özür dilemişti.
Yapımın açıklamasının ardından Sıla Türkoğlu ve avukatı Hakan Ayranpınar bir basın açıklaması metni paylaşmış ve Türkoğlu'nun Ocak ayı başlangıcında diziden ayrılmak istediğini belirttiği, yapımın da bunu kabul ettiğini iddia eden taraf, reyting oranı ve yurt dışı satışı iyi olan dizinin kanal istediği sürece devam edeceğini söyleyerek Türkoğlu'na emrivaki yaptığını iddia etmişti.
Ayrıca ağır çalışma şartları, tatil-izin-raporlu günlerde bile Türkoğlu'nu çalıştırmaya zorladıkları, mobbing yaptıkları ve kötü davrandıklarını da iddia eden avukat Ayranpınar, Türkoğlu'nun ayrılma isteğinin ilk başta kabul edildiğini söylemişti.
YENİ BİR AŞK MI?
Tüm bu yaşananların ardından yapım şirketiyle mahkemelik olan oyuncu Sıla Türkoğlu, önceki gün Etiler'deki bir detoks merkezinden oyuncu Halit Özgür Sarı ile çıkarken objektiflere yansıdı.
Basın mensuplarını fark eden Halit Özgür Sarı (28), hiç bozuntuya vermeden yoluna devam ederken, Türkoğlu da basın mensuplarının yanına gelerek ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Panik halleri dikkat çeken 23 yaşındaki Sıla Türkoğlu, şaşkınlığını gizleyemedi. İkilinin bir arada görülmesi "Yeni bir aşk mı?" sorusunu akıllara getirdi.
DİNLENME SÜRECİNDE
Şu an dinlenme sürecinde olduğunu, detoks ve spor yaptığını belirten Sıla Türkoğlu, Emanet dizisinden yeni bir proje için ayrılmadığını ifade etti. Kısa bir açıklamanın ardından Türkoğlu da arkadaşının arabasıyla detoks merkezinden ayrıldı.
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