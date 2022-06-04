Killa Hakan öldü mü son dakika! Killa Hakan’a ne oldu, sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir, neden yoğun bakıma kaldırıldı?

Son dakika... Killa Hakan öldü mü? Ünlü rapçi Killa Hakan'dan kötü haber geldi. Almanya'nın Berlin şehrinde yaşayan Killa Hakan'ın yoğun bakıma alındığı ve ölüm kalım savaşı verdiği açıklandı. Killa Hakan'ın yakın arkadaşı olduğu bilinen Massaka lakaplı rapçi Murat İlhan, Killa Hakan'ın son sağlık durumunu paylaştı. Peki, Killa Hakan öldü mü? Killa Hakan'a ne oldu, sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir, neden yoğun bakıma kaldırıldı? İşte haberin detayları...

KİLLA HAKAN ÖLDÜ MÜ?

Rapçi Massaka, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Killa Hakan'ın sağlık durumunu duyurdu. Almanya'da yaşayan Killa Hakan ile birlikte olduğu bir fotoğrafını paylaşan Massaka, Killa Hakan'ın sağlık durumunun hiç iyi olmadığını, yoğun bakımda ölüm kalım savaşı verdiği belirtti.