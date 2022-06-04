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Killa Hakan öldü mü son dakika! Killa Hakan'a ne oldu, sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir, neden yoğun bakıma kaldırıldı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2022
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Killa Hakan öldü mü son dakika! Killa Hakan’a ne oldu, sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir, neden yoğun bakıma kaldırıldı?

Son dakika... Killa Hakan öldü mü? Ünlü rapçi Killa Hakan'dan sevenlerini üzen haber geldi. Massaka lakabıyla tanınan rapçi Murat İlhan, Killa Hakan'ın yoğun bakımda olduğunu açıkladı. Bu gelişmelerin ardından Killa Hakan'ın son sağlık durumu ve hastalığının ne olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Killa Hakan öldü mü? Killa Hakan'a ne oldu, sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir, neden yoğun bakıma kaldırıldı? İşte son gelişmeler...

Son dakika... Killa Hakan öldü mü? Ünlü rapçi Killa Hakan'dan kötü haber geldi. Almanya'nın Berlin şehrinde yaşayan Killa Hakan'ın yoğun bakıma alındığı ve ölüm kalım savaşı verdiği açıklandı. Killa Hakan'ın yakın arkadaşı olduğu bilinen Massaka lakaplı rapçi Murat İlhan, Killa Hakan'ın son sağlık durumunu paylaştı. Peki, Killa Hakan öldü mü? Killa Hakan'a ne oldu, sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir, neden yoğun bakıma kaldırıldı? İşte haberin detayları...

KİLLA HAKAN ÖLDÜ MÜ?

Rapçi Massaka, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Killa Hakan'ın sağlık durumunu duyurdu. Almanya'da yaşayan Killa Hakan ile birlikte olduğu bir fotoğrafını paylaşan Massaka, Killa Hakan'ın sağlık durumunun hiç iyi olmadığını, yoğun bakımda ölüm kalım savaşı verdiği belirtti.

KİLLA HAKAN SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Massaka, yaptığı paylaşımda, "Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerini kullandı.

KİLLA HAKAN KİMDİR?

3 Mart 1973 doğumlu olan Hakan Durmuş ya da bilinen adıyla Killa Hakan'ın ailesi 1960 yıllarında işçi olarak Trabzon'dan Almanya'ya göç etmiştir. Babası Ali Rıza Durmuş güreşçidir. A Milli Takımı'nda çok başarılı olmuştur ve madalyaları vardır.

Killa Hakan, Almanya Kreuzberg'de doğup, büyümüş ve okumuştur. Getto hayat yaşayan Hakan, sokaklarla erken yaşta tanışmış ve genç yaşında hapse girmiştir.

Cezaevi yıllarında sürekli sözler yazmıştır. İlk hapse girişi Alman polisi sadece Türklere karşıt tavırlar yüzünden genç yaşta Hakan'a ceza vererek hapse girmiştir. Almanya'da Türkçe rap yapmıştır.

Şarkılarında devamlı söylediği "36" sayısı; doğup ve büyüdüğü Kreuzberg City'nin posta kodu numarasıdır.

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