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Survivor bu akşam dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2022
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Survivor bu akşam dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor bu akşam dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de dokunulmazlık oyunları heyecanla takip ediliyor. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu sonrsasında eleme adayı merak ediliyor. Peki, Survivor bu akşam dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor bu akşam dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2022'de eleme adayı merak ediliyor. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayları belirleniyor. Peki, Survivor bu akşam dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı henüz belli olmadı. Bu akşam oynanan oyunların ardından Survivor'da ilk dokunulmazlığın galibi belli olacak. Dokunulmazlığın galibi belli olduğunda haberimizde yer alacak.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor eleme adayları henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyunu sonrası eleme konseyinde ilk eleme adayı belli olacak. Eleme adayları belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

SURVİVOR YENİ TAKIMLAR

Survivor'da haftalık takım dönemi bu akşam itibarıyla başladı. Takımların en yüksek performansa sahip olan yarışmacıları takım kaptanı olacaklar ve haftalık takımları oluşturacaklar. Bu hafta Kırmızı takımda en yüksek performanlı yarışmacı Adem olurken, Mavi takımdaki en yüksek performansa sahip isim ise Nagihan oldu. Adem ve Nagihan arasında daha yüksek performans yüzdesine sahip olan yarışmacının Nagihan olduğu açıklandı. Buna göre ilk seçme hakkı Nagihan'a verildi. İşte bu haftaki kırmızı ve mavi takım...

KIRMIZI TAKIM

Adem

Anıl

Batuhan

Nisa

Evrim

MAVİ TAKIM

Nagihan

Ayşe

Atakan

Berkan

Ogeday

Hikmet

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da 1 Haziran akşamı elenen isim yapılan konseyde belli oldu. Survivor'da bu hafta Sema Aydemir yarışmaya veda etti.

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