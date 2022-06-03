Survivor bu akşam dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Survivor bu akşam dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2022'de dokunulmazlık oyunları heyecanla takip ediliyor. Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyunu sonrsasında eleme adayı merak ediliyor. Peki, Survivor bu akşam dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Survivor bu akşam dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2022'de eleme adayı merak ediliyor. Dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayları belirleniyor. Peki, Survivor bu akşam dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı henüz belli olmadı. Bu akşam oynanan oyunların ardından Survivor'da ilk dokunulmazlığın galibi belli olacak. Dokunulmazlığın galibi belli olduğunda haberimizde yer alacak.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor eleme adayları henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyunu sonrası eleme konseyinde ilk eleme adayı belli olacak. Eleme adayları belli olduğunda haberimiz güncellenecek.
SURVİVOR YENİ TAKIMLAR
Survivor'da haftalık takım dönemi bu akşam itibarıyla başladı. Takımların en yüksek performansa sahip olan yarışmacıları takım kaptanı olacaklar ve haftalık takımları oluşturacaklar. Bu hafta Kırmızı takımda en yüksek performanlı yarışmacı Adem olurken, Mavi takımdaki en yüksek performansa sahip isim ise Nagihan oldu. Adem ve Nagihan arasında daha yüksek performans yüzdesine sahip olan yarışmacının Nagihan olduğu açıklandı. Buna göre ilk seçme hakkı Nagihan'a verildi. İşte bu haftaki kırmızı ve mavi takım...
KIRMIZI TAKIM
Adem
Anıl
Batuhan
Nisa
Evrim
MAVİ TAKIM
Nagihan
Ayşe
Atakan
Berkan
Ogeday
Hikmet
SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?
Survivor'da 1 Haziran akşamı elenen isim yapılan konseyde belli oldu. Survivor'da bu hafta Sema Aydemir yarışmaya veda etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor bu akşam dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- Emeklilik 3 ila 4 yıl öne çekiliyor! EYT ile 47-48-49 yaşta emeklilik formülü! Çalışmalar ivme kazandı! 1 milyona yakın kişiye 3.000 TL maaşla...
- Ahmet Ağaoğlu kimdir aslen nereli? Ahmet Ağaoğlu’nun serveti ne kadar?
- Milli Eğitim Bakanı son dakika duyurdu! Başvurular 15-18 Haziran'da olacak! 4, 5, 6, 7, 8 ve 9, 10, 11 ve 12. sınıflar...
- E-Okul not girişi kapandı mı, bitti mi? E-Okul not girişi ne zaman kapanacak? Karne notu girme son tarih...
- LGS sınavında kalem, silgi verilecek mi? LGS'ye girerken yanınızda neler bulunabilir? Akbil, para, kemer...
- Güncel sigara fiyatları tam liste: 3 Haziran sigaraya zam geldi mi? Sigaraya 4 TL zam gelecek mi? Philip Morris, BAT ve JTI...
- DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Dikey Geçiş Sınavı takvimi belli oldu mu?
- LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Liseye Giriş Sınavı (LGS) sonuçları ne zaman belli olacak? MEB tarih verdi
- Şartlar belli oldu: Kira yardımı kimlere yapılacak? 2022 Banka kredi faiz desteği nasıl alınır? Başvuru nasıl yapılır?
- LGS giriş belgesi nasıl alınır? 2022 LGS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? Liseye Giriş Sınavı belgesi çıkarma ekranı!
- Ankara toz bulutu son dakika: Kum fırtınası (toz fırtınası) ne zaman bitecek? Toz taşınımı nedir, nasıl oluşur?