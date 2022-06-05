Son dakika: Oyuncu İlker Kurt vefat etti | Oyuncu İlker Kurt kimdir?
MAGAZİN DHA
Veda, Anadolu Kartalları ve Fetih 1453 gibi pek çok projede yer alan oyuncu İlker Kurt vefat etti. İlker Kurt'un hayatını kaybettiğini Filim-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından duyurdu. (Oyuncu İlker Kurt kimdir?)
SON DAKİKA: Filim-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu, sosyal medya hesabından "Filim -San vakfı üyelerimizden oyuncu dostunuz İlker Kurt'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" paylaşımında bulundu.
İLKER KURT KİMDİR?
3 Nisan 1973 İstanbul doğumlu olan İlker Kurt, ilk olarak Su Sinekleri adlı televizyon dizisinde Behçet karakterini canlandırdı.
Kariyerine uzun bir süre televizyon dizileriyle devam eden Kurt, 2008 yılında Başka Semtin Çocukları adlı uzun metrajlı filmde hayat verdiği Hüsam karakteri sayesinde sinemaya da transfer oldu.
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