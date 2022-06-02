Fikret Kuşkan komşusuyla birbirine girdi! “Seni köpeklere parçalatırım”

Evinin arka sokağında oturan arkadaşına doğru yürürken, sokaktaki başıboş köpeklerin saldırdığı Kuşkan, arkadaşının müdahalesiyle ucuz kurtuldu. Ünlü oyuncu, saldırı sonrası bir de sokaktaki köpekleri besleyen komşusunun, "Üzerine evdeki tüm köpekleri salarak seni parçalatırım" tehdidiyle karşılaştı. Hem köpeklerin saldırısına uğrayan hem de komşusunun tehdidiyle neye uğradığını şaşıran Fikret Kuşkan, şikâyetçi olacağını söyledi.