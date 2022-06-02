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Can Yaman İtalya'da adeta para bastı! Serveti dudak uçuklattı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.06.2022
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Can Yaman İtalya’da adeta para bastı! Serveti dudak uçuklattı

Kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman, servetine servet kattı. İtalya’da yeni bir reklam anlaşması imzalayan Yaman, dünyaca ünlü bir otomobil markasının yüzü olması karşılığında 1 milyon Euro aldı. Yakışıklı oyuncunun servetinin 10 milyon dolara ulaştığı ortaya çıkmıştı.

Kariyerini İtalya'da sürdüren Can Yaman, deyim yerindeyse para basıyor!

İtalya'daki reklam anlaşmaları ve rol aldığı projeler sayesinde cebini dolduran yakışıklı oyuncunun, 10 milyon dolar serveti olduğu ortaya çıkmıştı.

Uluslararası dijital platformda yayınlanacak "El Turco" dizisinden de bölüm başına 1.5 milyon TL alacağı iddia edilen Can Yaman, şimdi de İtalya'da yeni bir reklam anlaşması yaptı.

17 MİLYON TL'Yİ KAPTI

Dünyaca ünlü bir otomobil markasının İtalya'daki yüzü olan yakışıklı oyuncu, önceki gün başladığı reklam çekimleri karşılığında tam 1 milyon Euro yani yaklaşık 17.5 milyon TL'yi cebine koydu.

Çıkardığı parfüm markasıyla da servetine servet katan Can Yaman, önceki gün otomobil markasının reklamları için kamera karşısına geçti. 32 yaşındaki oyuncu, İtalya'nın en popüler isimlerinden biri haline geldi.

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