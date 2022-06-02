Can Yaman İtalya'da adeta para bastı! Serveti dudak uçuklattı
Kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman, servetine servet kattı. İtalya’da yeni bir reklam anlaşması imzalayan Yaman, dünyaca ünlü bir otomobil markasının yüzü olması karşılığında 1 milyon Euro aldı. Yakışıklı oyuncunun servetinin 10 milyon dolara ulaştığı ortaya çıkmıştı.
Kariyerini İtalya'da sürdüren Can Yaman, deyim yerindeyse para basıyor!
İtalya'daki reklam anlaşmaları ve rol aldığı projeler sayesinde cebini dolduran yakışıklı oyuncunun, 10 milyon dolar serveti olduğu ortaya çıkmıştı.
Uluslararası dijital platformda yayınlanacak "El Turco" dizisinden de bölüm başına 1.5 milyon TL alacağı iddia edilen Can Yaman, şimdi de İtalya'da yeni bir reklam anlaşması yaptı.
17 MİLYON TL'Yİ KAPTI
Dünyaca ünlü bir otomobil markasının İtalya'daki yüzü olan yakışıklı oyuncu, önceki gün başladığı reklam çekimleri karşılığında tam 1 milyon Euro yani yaklaşık 17.5 milyon TL'yi cebine koydu.
Çıkardığı parfüm markasıyla da servetine servet katan Can Yaman, önceki gün otomobil markasının reklamları için kamera karşısına geçti. 32 yaşındaki oyuncu, İtalya'nın en popüler isimlerinden biri haline geldi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- FETÖ'cü hainlerden TSK'yı dizayn etme çabası! Kumpasın hesabı soruluyor
- Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı? 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
- Kurbanlık fiyatları belli oldu mu? 2022 Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Dana, koç, koyun fiyatları...
- PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? PTT 55 bin personel alımı olacak mı, var mı?
- MasterChef yeni sezon ne zaman başlıyor? MasterChef Türkiye 2022 tarihi açıklandı mı?
- AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı: AÖF sınav sonuçları son dakika açıklandı! Anadolu Üniversite sınav sonuçları sorgulama nereden yapılır?
- TOKİ'den yeni konut proje müjdesi! Tarih belli oldu, 81 ilde yapılacak! TOKİ ucuz konut başvuru şartları...
- KPSS ödemeleri hangi bankaya yapılacak? KPSS ödemeleri son gün ne zaman?
- Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter sorun ne zaman düzelecek? Twitter bir hata oluştu...
- O meslekler kapsama alındı! 3600 ek gösterge ile 500-600-800 artış! Yeni taslak ile maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı
- AÖF yaz okulu kayıt tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
- 1.800 personel alımı yapılacak! Tercihler başlıyor! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı ne zaman? Branş dağılımı...