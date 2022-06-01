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MasterChef yeni sezon ne zaman başlıyor? MasterChef Türkiye 2022 tarihi açıklandı mı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2022
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MasterChef yeni sezon ne zaman başlıyor? MasterChef Türkiye 2022 tarihi açıklandı mı?

MasterChef yeni sezon ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MasterChef Türkiye 2022 sezonu için geri sayım başladı! Acun Ilcaılı konseyde MasterChef tarihini açıkladı. 2021 MasterChef sezonunun şampiyonu Eren olmuştu. Peki, MasterChef yeni sezon ne zaman başlıyor? MasterChef Türkiye 2022 tarihi açıklandı mı?

MasterChef yeni sezon ne zaman başlıyor? MasterChef Türkiye 2022 tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8'in sevilen lezzet yarışma programı MasterChef yeni sezonu ile ekrana gelmek için gün sayıyor. 2021 sezonunda kazanan isim Eren olmuştu. Peki, MasterChef yeni sezon ne zaman başlıyor? MasterChef Türkiye 2022 tarihi açıklandı mı?

MASTERCHEF 2022 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ekranların en lezzetli yarışması MasterChef, yeni sezonda da seyircisinin karşısına çıkıyor. Acun Ilıcalı, 2022 MasterChef'in tarihini Survivor ada konseyinde duyurdu. Buna göre, MasterChef'in temmuz ayında yayında olacağını duyurdu.

MASTERCHEF ŞAMPİYONLARI

2011 - Muzaffer Şenduran

2018 - Uğur Kardaş

2019 - Cemre Uyanık

2020-2021 - Serhat Doğramacı

2021-2022 - Eren Kaşıkçı

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