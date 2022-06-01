MasterChef yeni sezon ne zaman başlıyor? MasterChef Türkiye 2022 tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8'in sevilen lezzet yarışma programı MasterChef yeni sezonu ile ekrana gelmek için gün sayıyor. 2021 sezonunda kazanan isim Eren olmuştu. Peki, MasterChef yeni sezon ne zaman başlıyor? MasterChef Türkiye 2022 tarihi açıklandı mı?